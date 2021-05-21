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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Erzurumspor'un eski takım kaptanı Kürşat Karakaş, kulüp başkanlığı için adaylığını açıkladı

Erzurumspor'un eski takım kaptanı Kürşat Karakaş, kulüp başkanlığı için adaylığını açıkladı

- Erzurum spor'un eski takım kaptanı Kürşat Karakaş'ın açıklamalarıERZURUM (AA) - Erzurum spor'da uzun yıllar takım kaptanlığı yapan Kürşat Karakaş, kulüp başkanlığı için aday olduğunu belirterek, " Erzurum spor'a neler yapılabilir bunu çok iyi irdelemek için analizini herkesle yapmak lazım. " dedi.
Kürşat Karakaş, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, takımın " Erzurum spor" olarak anıldığı dönemde forma giydiğini anımsattı.Büyükşehir Belediye Erzurum spor'un ivmesinin her zaman farklı olması gerektiğini ifade eden Karakaş, " Erzurum spor şu anda küme düştü ama Erzurum spor'un ivmesi her zaman farklıdır. İvmesini teknik ve sportif başarı anlamında muhakkak üst düzeyde tutmalı, hatta daha ileriye gitmeli. Bunların hepsi ciddi projelerle hayata geçmesi gereken şeyler." diye konuştu.
Karakaş, kulüpte altyapı ve ekonomiye önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:" Erzurum spor'a neler yapılabilir bunu çok iyi irdelemek için analizini herkesle yapmak lazım. Erzurum sporlu olarak biz bunu yapacak güçteyiz. Erzurum sporlu herkes bu oluşumun içinde olacaktır. Elini taşın altına sokmak isteyen herkese biz Erzurum spor'da kapımızı açmayı hedefliyoruz. Sportif anlamda farklı noktalarda konuşulmamız gerekiyor. Daha farklı yerlerde olmak için sportif başarı ve ekonomik dengeyi ayarda tutmak gerekiyor. Bunu yaparsak alt ve üst yapısıyla ekonomisiyle insanlar hep bunu konuşacaktır."Kulüp başkanlığına tecrübeli bir ekiple aday olduğunu dile getiren Karakaş, şöyle devam etti:"İşimizi çok iyi biliyoruz. Dersimize çok iyi çalıştık. Geçmişten gelen tecrübelerimizi şehrimize akıtmak istiyoruz ve yükümüz ağır. Amacımız burada çok ciddi işler yapmak, Bunları orta ve uzun vadeli olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla hep birlikte bunu başaracağız inşallah. Erzurum spor artık farklı şeylerle anılmalı. Projemizin içinde Türk futboluna emek vermiş insanlar var. Herkes bir tarafından tutacak ve takımın ivmesini kaldıracağız.Geçmişten dersler alarak geleceği göreceğiz. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirince umuyorum ki Erzurum spor çok farklı şekilde anılacaktır.Sportif başarının takımlar için önemine işaret eden Karakaş, sözlerini şöyle tamamladı:"Çok ciddi bir ekibimiz var ciddi hamleler yapacağımızı düşünüyoruz. Sportif başarı kulübün başarısıdır. Erzurum spor sportif başarıyı kısa bir dönemde yakaladı ama kurumsallık aşamasını geçemedi. İnşallah hep birlikte kurumsal kültürü camiamıza işleriz."

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