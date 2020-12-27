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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Ertuğrul Sağlam: “Her ne şeklide olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı'

Ertuğrul Sağlam: “Her ne şeklide olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı'

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam açıklama

- Ertuğrul Sağlam: “Her ne şeklide olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı" ANKARA

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- Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Oyun daha erken lehimize çevirebilirdik ama sonuç itibarı ile her ne şeklide olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı. Şimdi tek odaklanacağımız iş, önümüzdeki hafta Adanaspor maçını nasıl kazanırız olacak” dedi.
TFF 1. Lig’in 16. haftasında deplasmanda Ankaraspor’u 2-1 mağlup eden Yılport Samsunspor’da maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam şunları dedi: “Maçtan önceki beklentimizi ben açık ve net bir şekilde ortaya koydum. Yapmamız gereken iş ligin kalan iki maçını, Ankaraspor ve Adanaspor maçını kazanarak devrenin son bölümünü dörtte dört yaparak kapatmaktı. Bugün bu maçın çok zor olacağını biliyorduk çünkü rakibimizde alttan kurtulma mücadelesi veriyor. Genç çocuklar canını dişine takmış mücadele ediyorlar ki zor oldu. İkinci yarıda tabi aslında ilk devrede de oyunu koparak pozisyonlar vardı. İkinci yarı rakibi kendi alanına hapsettik. Pozisyonlarımız var, ön tarafta daha üretken olabilirdik. Oyunu daha erken lehimize çevirebilirdik ama sonuç itibarı ile her ne şeklide olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı. Şimdi tek odaklanacağımız iş, önümüzdeki hafta Adanaspor maçını nasıl kazanırız olacak. İnşallah Adana Demirspor maçını kazanıp devre arasına bu moralle girdikten sonra bizim desteklerimiz olacak, söyleyeceklerimiz olacak. Ben bu çocuklara teşekkür ediyorum çünkü biz sezon başından beri yabancı katkısını en az alan takımız. Pandemiden en fazla etkilenen takım biz olduk. Arada kötü sonuçlardan sonra kaoslar yaşadık ama Allah’ımıza şükürler olsun ki bu çocuklarla Süper Lig’e çıkma mücadelesinde zirveye yapıştık.”
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