

- Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Rakibimizin düştüğü bazı pozisyonları çok daha iyi değerlendirebilirdik. Sonuçta puanlar paylaşıldı” diye konuştu.

Süper Lig’in 28. haftasında Antalyaspor deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrasında basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugün Antalyaspor için farklı bir gün olduğunu ifade ederek, “1000. gol. 55 yıllık sürecin içerisinde en uzun yenilmezlik sürecinin devam etmesi ve benim 500. maçım. Onunda ayrı bir anlamı var. Oynayacağımız oyunu rakibe kabul ettirmek ve oynayacağımız oyunla istediğimiz noktaya getirmekti. Maçın yüzde sekseninde bunu yaptık. İkinci yarının 60 ve 70. dakikaları rakibimizi istemediğimiz bir şekilde oynatmaya başladık. Bu konuda cezayı kestiler. Ondan sonra tekrar yapabileceklerimiz vardı. Rakibimizin düştüğü bazı pozisyonları çok daha iyi değerlendirebilirdik. Sonuçta puanlar paylaşıldı. Rakibimizin başka, bizim başka hedeflerimiz var. Önümüzde bir süreç başlayacak . Bu oyunu daha çok kazanmadaki ihtiyacımız olan bireysel performanslara dönüştürüp gol becerilerini arttırıp çalışmalarımız devam edecek. Kazanmak için takımların kendi özellikleri analiz edilir, kendi özelliklerine bakılır. Özellikler nereye ağır basıyorsa o tarz şeklinde çalışırsınız. Biz kazanmak için savunma yapıp rakipleri bu savunma içerisinde çözmeye çalışıyoruz” dedi.





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