Ersin Aka: “Rakibin zayıf noktalarını biliyorduk ve kazandık”



- Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Ersin Aka, Gaziantep FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Rakibin zayıf noktalarını biliyorduk. Bunları uyguladık ve kazandık" dedi.

Süper Lig’in 20. haftasında Çaykur Rizespor evinde Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Ersin Aka, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Aka, rakibin zayıf noktalarını iyi analiz ettiklerini ve bu şekilde taktikler uyguladıklarını ifade ederek, “Rizespor adına zor bir gündü. Beş tane önemli oyuncumuz yoktu. 4 tane yine çok süre alan oyuncumuz yoktu. Oyuncularımızın üzerinde çok fazla yük vardı. Tomas hocamız ayrıldı. Çocuklarla konuştuk. Taktiklerimize uydular. Analizler yaptık. Rakibin zayıf noktalarını biliyorduk bunları uyguladık ve kazandık” ifadelerini kullandı.



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