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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Ersan Parlatan: 'Umut verici bir galibiyet oldu'

Ersan Parlatan: 'Umut verici bir galibiyet oldu'

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan'ın açıklamaları

- Ersan Parlatan: "Umut verici bir galibiyet oldu" İZMİR

Basın Toplantısı Toplantı 


- Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, uzun zaman sonra 3 puan aldıklarını hatırlatarak, "Umut verici bir galibiyet oldu. Diğer maçlarda çok daha iyi olmak istiyoruz" dedi.
Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı. Uzun zamandır 3 puanla tanışamadıklarını dile getiren Parlatan, çok sevinçli olduklarını söyleyerek, "Bütün oyuncularımıza teşekkür ediyoruz, herkesi kutluyoruz. İyi bir oyun oynadık. 90 dakikaya yayamasak da yaptığımız işler güzeldi. Umut verici bir galibiyet oldu. Daha iyisini yapacağız. Diğer maçlarda çok daha iyi olmak istiyoruz. Futbol şansı da bizim yanımızdaydı. Net bir galibiyet aldık" şekilde konuştu.

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