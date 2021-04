Ersan Parlatan: “İyi futbol oynamak için elimizden gelen her şeyi yaptık”

- Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Kayserispor karşısında iyi futbol oynamak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirterek rakip takımın kalecisi Doğan Alemdar’ı iyi performansından dolayı kutladı. Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Süper Lig’in 35. haftasında Kayserispor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maça hazırlanırken oyunculara kazanmak için oynamak istediklerini söylediklerini aktaran Ersan Parlatan, “Sahaya çıktığımız andan itibaren kazanmak için hem mücadele hem taktiksel anlamda elimizden geleni yaptık. Teknik heyet olarak oyuncularımıza hiçbir şekilde kötü yorum yapamayız. Çünkü gerçekten istediğimiz, planladığımız oyunsal formatımızı sahaya yansıttık. İstek, arzu gerçekten takımımızda vardı. 1. dakikadan 85. dakikaya kadar gol atmak için, iyi futbol oynamak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Hücum yaparken defansif anlamda da neredeyse pozisyon vermeden Kayserispor gibi etkili geçiş hücumları yapan bir takıma karşı başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii ki burada 1 puan almak bizim adımıza belki çok değerli demeyeyim ama 3 puan almak için çıktığınız bir mücadeleden iyi bir oyunla, pozisyonlara girerek hem 1. devrede hem 2. devrede gerçekten her şeyi yaptık gol atmak adına. Ama bazen de futbolda böyle şeyler olabiliyor. Şansınız yaver gitmiyor” dedi.

“Kayserispor’un pırıl pırıl 18 yaşındaki kalecisi Doğan’ı kutlamak lazım” Maçta önemli kurtarışlara imza atan Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar’ın performansına da değinen Parlatan, “Kayserispor’un pırıl pırıl 18 yaşındaki kalecisi Doğan’ı kutlamak lazım. Bugün yine çok iyi bir performans gösterdi. Zor pozisyonları kurtarabildi ve takımına 1 puan kazandırdı. Çok değerli bir gencimiz. Yolu açık olsun. Onu da buradan camiamız adına teknik heyet olarak kutlamak istiyorum” diye konuştu.





