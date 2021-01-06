Ersan Parlatan: 'İkinci yarı şansımız olsaydı. Buradan farklı dönebilirdik'



- Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, ilk yarıdaki oyunu kabullenmediklerini belirterek, ikinci devrede farklı bir Göztepe izlediklerini söyledi.



Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'de, teknik sorumlu Ersan Parlatan, ilk yarıdaki oyundan memnun olmadıklarını belirterek, "İlk devre sahaya hiç istemediğimiz bir oyun yansıttık, oyuna ortak olamadık. Soyunma odasında oyuncularımızla konuştuk, biz bu durumu kabul etmedik. İkinci yarı farklı Göztepe izledik. İlk 45 dakikanın neden böyle geçtiğini değerlendirmemiz gerekiyor. İkinci yarı bir şeyleri değiştirmek isteyen, tepki koyan, mücadele ortaya koyan, kendi oyunumuzu yansıtıp pozisyon üretmeye çalışan Göztepe vardı. Oyuncularımızı kutluyorum. İkinci yarı istediğimiz futbol vardı. Ceza alanına girişimlerimiz, ortalarımız oldu. Etkili olmaya çalıştık. Pozisyon anlamında zenginleştiremedik ama girişimlerimiz farklıydı. 1-2 pozisyonda şansımız olsa buradan farklı dönebilirdik ancak netice elimiz boş dönüyoruz. İkinci yarı iyiydik ama kendi aramızda konuşmalıyız. Fazla zamanımız yok. Cumartesi maça çıkacağız. En iyi şekilde hazırlanıp bu maçı kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



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