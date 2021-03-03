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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ersan Parlatan: “Her puanın bir değeri var”

Ersan Parlatan: “Her puanın bir değeri var”

Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan'ın açıklamaları

- İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı 


- Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Başakşehir karşısında deplasmanda alınan 1 puanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Süper Lig’in 28. haftasında İH Konyaspor, deplasmanda Başakşehir’le 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, “Bizim açımızdan iki ayrı devre oldu. İlk devre istediklerimizi sahaya yansıtan bir oyun anlayışımız vardı. Genelde oyun dengeliydi. Yapmak istediklerimizi sahaya yansıttık. İyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. İlk devre rakibe fazla pozisyon vermedik. İkinci devre oyuna başladıktan sonra Başakşehir’in üstünlüğü vardı. Her anlamda sahada hissettirdi. Bizim oyuna ortak olamamamızın sebebi basit top kayıpları. Kazandığımız topları çok çabuk rakibe verdik. O yüzden kendi yarı sahamıza hapsolduk, zor anlar yaşadık. Tam bu dönemde en iyi yaptığımız işle 1-0 öne geçtik. Bunu korumak istiyorduk, oyuncularımız varını yoğunu ortaya koydu. Ama bir duran topta gol oldu. Futbol böyle bir şey, maçın hakkı bu değil diye düşünüyoruz. Başakşehir ikinci yarı sahamıza hapsetti bizi. Bazen 1 puan almak bizim için önemli, her puanın bir değeri var. O yüzden mutlu bir şekilde Konya’ya döneceğiz” ifadelerini kullandı.
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