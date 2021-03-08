Ersan Parlatan: “Bardağın dolu tarafından bakmak lazım diye düşünüyoruz”



- Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada kaybetmelerindeki nedeni inceleyeceklerini ve bardağın dolu tarafından bakılması gerektiğini belirtti.

Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Süper Lig’in 29. haftasında 3-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Bardağın dolu tarafından bakmak lazım diye düşünüyoruz” Fenerbahçe’yi 3-0 kazanmasından dolayı tebrik eden Ersan Parlatan, “Aslında çok basit özetleyebileceğimiz bir maç oldu. İlk yarım saat gerçekten bizim açımızdan hiç istemediğimiz bir görüntü sergiledik. Yani hiçbir şekilde oyun içinde değildik. Ne ofansif anlamda ne de defansif anlamda maçın başında istediklerimizi ve konuştuklarımızı bir şekilde sahaya yansıtamadık. Bunu çok net bir şekilde gördük bugün ve 2-0 sıfır geriye düştük. Sonuçta goller de peş peşe geldi 29. ve 32. dakikada. Takımımız bundan sonra bir reaksiyon gösterdi. Bardağın dolu tarafından bakmak lazım diye düşünüyoruz. Her ne kadar ilk yarım saat memnun etmese de ama gerçekten ikinci golden sonra takımımız bir reaksiyon gösterdi ve maça bir şekilde ortak oldu ve sarıldı. İlk devrenin sonlarına doğru çok net bir pozisyona girdik. Belki orada golü bulabilsek 2-1 soyunma odasına girecektik. Neticesinde biz takımımıza ikinci devre nasıl ilk devreyi bitirdiğimiz ilk devrenin son 15 dakikasının devamını yapmaları gerektiğini izah ettik soyunma odasında” dedi.

“İlk yarım saatlik görüntü bize yakışmadı” Oyuncuların ikinci devrede etkili olduklarını anlatan Ersan Parlatan, “Top genelde bizdeydi, pozisyonlara da girdik. Bir türlü beklediğimiz 2-1’i atamadık. Atsaydık Fenerbahçe’yi gerçekten bir strese sokacaktık, kendi motivasyonumuz ve inancımız artacaktı ama genel anlamda bakılırsa 55-60 dakika takım oyunun içerisindeydi. Maça ortaktı hatta maçı daha iyi oynayan takım görüntüsü verdi. Burada üzücü olan kendimiz ve oyuncularımız adına ilk yarım saatlik görüntü bize yakışmadı. Bakmak lazım, bunu araştırmamız lazım analiz etmemiz lazım. Niye öyle bir 30 dakika sahadaydık niye böyle bir performans sergiledik. Tabii ki üzgünüz sonuçta beklemediğimiz bir skor burada gerçekten kazanmak istiyorduk ama dediğim gibi bu ilk yarım saat bizi epey bir geriye itti. Artık önümüzdeki Kasımpaşa maçına bakacağız. Buradan ders çıkarttık. Yarım saat gösterip takımımıza bunları anlatarak sahada da çalışarak daha iyisini inşallah Kasımpaşa deplasmanında göstererek iyi sonuçlarla Konya’ya dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



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