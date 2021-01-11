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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Erol Bulut: 'Yolumuza 3 puanla devam ettiğimizden dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum'

Erol Bulut: 'Yolumuza 3 puanla devam ettiğimizden dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum'

Erol Bulut'un açıklamaları

- Erol Bulut: "Yolumuza 3 puanla devam ettiğimizden dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum" ERZURUM

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- Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 3-0 galibiyetle sona eren BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yolumuza 3 puanla devam ettiğimizden dolayı futbolcularımın hepsini tebrik ediyorum" dedi.
Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı BB Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün zor bir deplasmanda hava şartları normal olmasa da gene Erzurum baktığımızda daha soğuk oluyor bugün 4-5 derecede top oynadık Zemin biraz kötüydü, istediğimiz oyunu ilk yarıda da tam anlamda sahaya yansıtamasak da yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeye çalıştık, birini değerlendirdik. İkinci yarıda daha çok istediğimiz şekilde oyunu gerçekleştirip, baskılı oynamaya çalıştık. Nitekim iki ve üçüncü golü atmış olduk. Kalemizde hiç pozisyon rakibe vermedik. Biraz farklı bir oyun olması gerekiyordu. Erzurum’a karşı hava ve saha şartlarından dolayı. Akıllı oyun, 3 puan. Yolumuza 3 puanla devam ettiğimizden dolayı futbolcularımın hepsini tebrik ediyorum. Oksijen tüpü, 1800 metrede top oynuyoruz. Biz her anlamıyla bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Gösterdiğimiz performansla bu belli oldu" şeklinde konuştu.

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