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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Erol Bulut: “Yakaladığımız pozisyonları bu kadar basit harcamamamız lazım”

Erol Bulut: “Yakaladığımız pozisyonları bu kadar basit harcamamamız lazım”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un açıklamaları

- - Fenerbahçe Teknik Direktörü Bulut:- “Birkaç arkadaşımızın performans düşüklüğü var” İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Görece Forma Rektör 


- Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, yakaladıkları pozisyonları bu kadar basit harcamamaları gerektiğini ifade ederken, takımda birkaç futbolcuda performans düşüklüğü olduğunu da dile getirdi. Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, “Sahada maalesef istediklerimizi yansıtamadık hücum anlamında. Defans anlamında da zaaflar vardı. Yediğimiz ilk gol biraz şansa oldu. Jevtovic müthiş bir vuruş yaptı. İkinci golde defansta hata yaptık. Bugün önemli olan birkaç pozisyon yakaladık ama değerlendiremediğiniz zaman rakibi güçlendiriyorsunuz. Takım olarak istediklerimizi sahaya yansıtamadık çalışmamıza rağmen. Rakibin kapanacağını, sadece ortalarla değil daha çok paslaşarak pozisyon bulabileceğimizi söylemiştim. Bunu sahaya yansıtamadık” dedi.
“Pelkas’ın pozisyonunu gol olarak gördük” Pelkas’ın attığı golün iptal edilmesi ile ilgili konuşan Bulut, “Gol olarak pozisyonu gördük ama VAR’dan izlendiğinde hakemlerimiz Valencia’nın koluna temas ettiğini görmüşler. O yüzden iptal etti. fazla söyleyecek bir şey yok” ifadelerini kullandı. “Birkaç arkadaşımızın performans düşüklüğü var” Oyuncuların performanslarıyla alakalı açıklama yapan Erol Bulut, “Birkaç arkadaşımızın sadece bu maçla ilgili değil son 2-3 hafta ile ilgili performans düşüklüğü var. Milli aradan sonra birlikte göreceğiz kimler değişecek, değişmeyecek” şeklinde konuştu.
“Büyük takım futbolcusu olarak çok fazla basit hatalar yapılmamalı” Böyle maçları kaybetmenin pozitif anlamda takımı ilerleteceğini söyleyen genç teknik adam, “Çünkü böyle takımlar karşımızda her hafta hemen hemen çıkacak. Onlara karşı nasıl oynayabileceğimizi çalışıp daha iyi değerlendirmemiz lazım. Geçen hafta da oynadığımız maçta 10’un üzerinde net pozisyon var ama sadece 2 gol attık. Yakaladığımız pozisyonları bu kadar basit harcamamamız lazım. Büyük takım olarak, futbolcusu olarak çok fazla basit hatalar yapılmaması gerekiyor” diye belirtti
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