Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Erol Bulut: “Fenerbahçe’ye karşı çizgiler biraz farklı çiziliyor”

Erol Bulut: “Fenerbahçe’ye karşı çizgiler biraz farklı çiziliyor”

Erol Bulut'un açıklamalarından görüntüler

- İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, “Frikikten atılan bir golümüz VAR’dan iptal edildi. Ben ofsayt olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe’ye karşı çizgiler biraz farklı çiziliyor. Bunu Gaziantep maçında Pelkas’ın attığı golde de yaşadık. Bize karşı bu çizgiler farklı oluyor, bunu sormak lazım” diye konuştu.
Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe derbi mücadelesinde Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün Galatasaray karşısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, “İlk yarı rakip daha çok topla oynayan ama ona rağmen yakaladığımız net pozisyonlar vardı. İyi değerlendiremedik. İkinci yarı 53. dakika golü yedikten sonra oyuna daha hakim olan Fenerbahçe, tek kale oynayan bir takım vardı. Gol pozisyonuna giren takımız. İkinci yarıda pozisyonları değerlendiremedik. Frikikten atılan bir golümüz VAR’dan iptal edildi. Ben ofsayt olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe’ye karşı çizgiler biraz farklı çiziliyor. Bunu Gaziantep maçında Pelkas’ın attığı golde de yaşadık. Bize karşı bu çizgiler farklı oluyor, bunu sormak lazım. Kaybettiğimizden dolayı üzgünüz. Önümüzde 17 maç var, biten bir şey yok. Sezon sonunda ilk sırada olmak önemi. Onu da başaracağımızdan eminiz. Hakemlerle ilgili çok fazla yorum yapmadım bugüne kadar. Bugün de yorum yapmak istemiyorum. Sadece çizgi ile ilgili doğru karar olduğunu düşünmüyorum. Çizgiyi nereden nasıl alıyorlar. Bize karşı o çizgiler farklı çiziliyor” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı