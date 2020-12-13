Erkan Sözeri: 'Çok kıymetli bir galibiyet'



- Boluspor deplasmanında 1-0 kazanan Bandırmaspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada her puanın önemli olduğunu söyleyerek "Önümüzdeki maça odaklanacağız" dedi.

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor'u deplasmanda 1-0 yenen Bandırmaspor'da Teknik Direktörü Erkan Sözeri maçın ardından konuştu.

Sözeri kıymetli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Alınan her 3 puan çok kıymetli. Bursa maçında talihsiz bir mağlubiyet almıştık iyi oynamamıza rağmen. Son haftalarda oyun olarak, gelişim olarak güzel bir çıkışımız var. Ama Bursa maçında bireysel hatalarla beraber maçı kaybetmiştik. Üzülmüştük ama burada telafi etmesini bildik. Çok kıymetli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün iki takım da çok iyi futbol oynamasa da benim oyuncularımın çok daha iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. O yüzden güzel bir galibiyet oldu. Camiaya armağan olsun. Önümüzdeki maça odaklanacağız. Bir galibiyetin devamı getirmek lazım. Son haftalarda hem gelişen bir oyunumuz var hem de fiziksel olarak gelişen bir durumumuz var. Bunu sahada net olarak görebiliyoruz. Sadece basit hatalar yapmamamız gerektiğini oyuncularıma söyledim. Bugün de çok basit hatalar yapmadık. Çok dikkatliydik. Dolayısıyla da 3 puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.





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