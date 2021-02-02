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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Erdoğan: ”İkinci yarı tamamen bizim üstünlüğümüzle geçti”

Erdoğan: ”İkinci yarı tamamen bizim üstünlüğümüzle geçti”

Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan

- HATAY

Rektör 


- Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından açıklamada bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan, maçın son dakikasına kadar pozisyon aramaya çalıştıklarını ifade etti.
Maçta 2-0 geriye düşmelerine rağmen, oyuncularının maçtan hiç kopmadan oynadığını ifade eden Erdoğan, “Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. 1-0 geriye düşmemize rağmen hiçbir zaman oyundan kopmadan hatta 2-0 geriye düştükten sonra bile maçı çevirecek ve beraberliği yakalayabilecek inancımız kaybolmadı. O yüzden son dakikaya kadar pozisyon aramaya çalıştık ve pozisyonlara girdik. Maalesef Altay'ı geçemedik. İlk yarı analiz ettiğimiz gibi çıtı. Maçın başlangıcında Fenerbahçe'nin daha çok kendi yarı sahasında takım halinde savunma yapıp, kazandıkları toplarla çabuk hücuma çıkacaklarını zaten bekliyorduk. Orada çok üretken olmadık. Rakibe de çok fazla pozisyon vermedik. Bir tane işte şanssız yediğimiz bir gol dışında. İkinci yarı tamamen bizim üstünlüğümüzle geçti” dedi.
İkinci yarıda 36 kez ceza sahası içinde pozisyon aradıklarının altını çizen Erdoğan, “Girdiğimiz çok net pozisyonlar da vardı ama bugün Altay'ı geçemedik. Altay'ı tebrik ediyorum, çok iyi maç çıkardı. Ben oyuncularımı bu verdikleri mücadeleden, saha içerisindeki davranışlarından bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum” dedi.

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