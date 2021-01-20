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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Erdal Güneş: “Ağır şartlarda futbol oynadık”

Erdal Güneş: “Ağır şartlarda futbol oynadık”

- Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş'in açıklamaları

- RİZE

Bild Uttu Kar Yağışı Basın Mensupları 


- Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada maça iyi başladıklarını ancak kar yağışı sonrasında ağır şartlarda futbol oynadıklarını söyledi.

Süper Lig’in 20. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güneş, kar yağışlı bir maç olacaklarını bildiklerini ve ağır şartlarda futbol oynadıklarının belirtti.
Güneş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Üç gündür yoğun kar yağışı olacağını biliyorduk ve bekliyorduk. Oyuncularımızın sağlığını korumak için oyunu 2 veya 1. bölgeye çekebilirdik. Ağır şartlarda futbol oynadık. Kevin sakatlandı. Bu iki takım için de handikap. Maça iyi başladık maalesef kötü bir gol yedik. İkinci yarı saha zemin şartlar zorlaştı. Sonrasında iki penaltı ile kaybettik. Üzgünüz. Daha çok maçımız var. Hatay maçını kazanıp bu maçı unutturacağız.”
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