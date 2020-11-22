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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Ercan Kahyaoğlu: “Kendi içimizde yaşadığımız ama şu anda paylaşamayacağımız sorunlarımız var”

Ercan Kahyaoğlu: “Kendi içimizde yaşadığımız ama şu anda paylaşamayacağımız sorunlarımız var”

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu’nun açıklamaları

- ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı 


- Ankara Keçiörengücü mağlubiyeti sonrası konuşan Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, “Kendi içimizde yaşadığımız ama şu anda paylaşamayacağımız sorunlarımız var” dedi.
TFF 1. Lig’in 10. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü’ne 6-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Sorumlu Ercan Kahyaoğlu “Hiç istemediğimiz skorla sonuçlandı. Tabii bu anlamda üzgünüz. Kendi içimizde yaşadığımız ama şu anda paylaşamayacağımız sorunlarımız var. Onları gidermeye çalışıyoruz. Motivasyonumuz çok düşük seviyedeydi. Buna karşılık rakibimiz iyi takım. Kendi saha avantajını iyi kullanıyor. Sahası özel bir saha, zemininden dolayı söylüyorum. İsteklilikleri vardı. Arzuları başlangıçtan sonuna kadar üst düzeydi. Sonuç bu şekilde meydana geldi. Yapacak bir şey yok. Bu maçı geçtik artık kendi sıkıntılarımızı aşmaya çalışıyoruz. Bunu telafi etmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.
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