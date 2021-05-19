Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakırlı sporcular su altında 19 Mayıs'ı kutladı

Diyarbakırlı sporcular su altında 19 Mayıs'ı kutladı

Ekiplerin dalış öncesi hazırlık yapması

-Ekiplerin dalışa geçmesi
-Ekiplerin Bayrak ve flama açması
-Ekiplerin su altında flama açması
-Genel ve detay

- DİYARBAKIR

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı sporcular ile Dicle Su Sporları Kulübü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı yaptıkları dalışla kutladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bünyesinde yer alan sporcular ve Dicle Su Sporları Kulübü dalış ekibi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Hazro ilçesi Yazgı Mahallesine bağlı Avcı mezrasındaki DİSKİ Genel Müdürlüğü Bayırdüzü su sahasında dalış gerçekleştirdi. Temsili olarak 19 sporcunun yer aldığı ve yaklaşık 2 saat süren etkinlikte, sporcular suyun altında Türk bayrağı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi flamalarını açarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Hazro Kaymakamlığına bağlı ekipler de, gerçekleşen dalış etkinliklerde yer alarak destekte bulundu.
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement