Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Masterler Bahar Ligi kupa töreni düzenlendi

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Masterlar Bahar Ligi'nde dereceye giren takımlar için kupa töreni gerçekleştirildi.

Törende açıklamalarda bulunan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Diyarbakır'ın 17 ilçesinde her gencimize ulaşalım, spor yapacağı salonlar, sahalar, gençlik merkezleri olsun. Bunun için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun büyük desteği var" dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Masterler Bahar Ligi'nde şampiyon olan takıma kupasını verdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Diyarbakır Masterler Federasyonu tarafından organize edilen ve iki gurupta 17 futbol takımın mücadele ettiği turnuvanın final müsabakası Şilbe Spor Tesisleri'nde gerçekleşti. Vali Karaloğlu, Sanayispor -Yeşilyıldızspor arasında oynanan final karşılaşmasını izledi, müsabaka sonunda rakibini 2-0’lık skorla geçen Sanayispor’a ve dereceye giren ekipleri tebrik ederek madalya ile kupalarını verdi. Kupa töreninde konuşan Karaloğlu, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak toplumun her kesimine bir şekilde spor yaptırmak ve sporla tanıştırmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.



Turnuvanın 17 takımla başladığını ve 2’inci grupta da 10 ekibin yer aldığını ifade eden Karaloğlu, 2 grubun birincileri için Diyarbakır Stadyum’unda şampiyonlar şampiyonu karşılaşması organize edeceklerini belirtti.

Futbolun herkesin hayatında sporcu, hoca, yönetici ve seyirci olmak üzere farklı yeri olan bir spor branşı olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Futbol, rekabetle birlikte centilmenliğin, yardımlaşmanın ve takımdaşlığın olduğu önemli bir spor dalı. Şampiyon olan takım seviniyor ve takımdaşlığını güçlendiriyor. Yenilen takım da gelecek sefer nasıl kazanacağının hesabını yapıyor. Bunlar şehrimize ve kendi sosyal grubumuza karşı aidiyet duygusunu da artırıyor. Onun için futbol sadece spor değil bizim hayatımızda çok daha farklı manaları var” diye konuştu.

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak toplumun her kesimine bir şekilde spor yaptırmak ve sporla tanıştırmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Karaloğlu, şöyle konuştu.

"Arzu ediyoruz ki Diyarbakır'ın 17 ilçesinde her gencimize ulaşalım, spor yapacağı salonlar, sahalar, gençlik merkezleri olsun. Bunun için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun büyük desteği var. İnşallah en kısa zamanda Diyarbakır'ın her ilçesinde mutlaka sahamız, salonumuz ve gençlik merkezimiz olacak”. Konuşmaların ardından Karaloğlu, takımlara kupalarını vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.



