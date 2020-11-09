Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Denizlispor Kulübü, 10 Kasım'a özel kısa film hazırladı

Denizlispor Kulübü, 10 Kasım'a özel kısa film hazırladı

- Denizli spor'un hazırladığı kısa filmDENİZLİ (AA) - Denizli spor Kulübü, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla kısa film hazırladı. Denizli Atatürk Stadı'nda çekimleri yapılan kısa filmde, yeşil - siyahlı formayı giyen taraftarların, Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe 1 dakikalık saygı duruşunda bulunması yer alıyor.Atatürk sevgisine dikkat çekilen ve "#yerindolmaz" etiketiyle yayımlanan kısa film, çok sayıda kişi tarafından beğenilerek paylaşıldı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Emanetinle çıktığımız bu sonsuz yolculukta, zafer adımlarımızın yol gösterici kahramanı; en çok da senin yerin dolmaz." ifadeleri kullanıldı.

Kısa Film Saygı Duruşu Çekim Forma 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Ödüller Sahiplerini Buldu!Ödüller Sahiplerini Buldu!
Dev Jüri Liseliler İçin BuluştuDev Jüri Liseliler İçin Buluştu
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı