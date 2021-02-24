Denizlispor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor



- Y. Denizlispor, Süper Lig’in 27. haftasında konuk olacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti. Süper Lig’in 27. haftasında Denizlispor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını aralıksız sürdüren yeşil-siyahlı ekip, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sabah saatlerinde idman gerçekleştirdi. Isınma çalışmalarının ardından topla çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlılar, taktik çalışmaları ile idmanı sonlandırdı. Teknik Dirkektör Hakan Kutlu idaresindeki Denizlispor, Gençlerbirliği maçından aldığı 3 puanı seriye çevirerek, alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor. Gençlerbirliği maçında sakatlanan Recep Niyaz ve Ahmed Yasin’in tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.



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