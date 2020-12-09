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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Denizlispor 3 puan için hazırlıklara başladı

Denizlispor 3 puan için hazırlıklara başladı

Oyunculardan farklı açılardan görüntü

Rektör 

-İdmandan farklı açılardan görüntü detaylar

- DENİZLİ

- Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olacak. Yeşil-siyahlı ekip, zorlu deplasmanın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig’in 12. haftasında Yukatel Denizlispor, cuma günü Kasımpaşa’ya konuk olacak. 3 puana hasret olan yeşil-siyahlı ekip, bu maçın hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Teknik Direktör Kenan Atik yönetiminde sabah yaptığı idmanla devam etti. Isınma hareketleri ile başlayan idman, kondisyon ve pas çalışmaları ile devam etti.
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