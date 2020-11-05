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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Demir Grup Sivasspor - Karabağ maçının ardından - Gurban Gurbanov - SİVAS

Demir Grup Sivasspor - Karabağ maçının ardından - Gurban Gurbanov - SİVAS

- Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov'un basın toplantısında konuşmasıMaçın ardından - Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov: - "Çok önemli bir 3 puan kazandılar. Çok iyi defans yapan, çok iyi kontratağa çıkan bir takıma karşı oynadık"SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Demir Grup Sivas spor'a 2 - 0 yenilen Karabağ'ın teknik direktörü Gurban Gurbanov, kırmızı - beyazlı takımı tebrik etti.Gurbanov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin iyi bir oyun oynadığını söyledi.

Sivas spor'u kutlayan Gurbanov, "Çok önemli bir 3 puan kazandılar. Çok iyi defans yapan, çok iyi kontratağa çıkan bir takıma karşı oynadık. Futbolcularım çok çalıştılar." dedi.
Bu yenilgiyi unutup önlerindeki maçlara bakacaklarını ifade eden Gurbanov, diğer karşılaşmalara daha iyi hazırlanmaları gerektiğini belirtti.
Sivas spor'un Maccabi Tel - Aviv maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktığını dile getiren Gurbanov, "Oyun sistemleri aynıydı. İkinci yarı daha süratli oyuncuları tercih ettiler. Hem defansta hem de hücumda düzenli oynadılar." diye konuştu.

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