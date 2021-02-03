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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Cüneyt Dumlupınar: “Belirleyici biz olmalıyız”

Cüneyt Dumlupınar: “Belirleyici biz olmalıyız”

Antrenmandan detaylar

Sarı Kart Forma Rektör 

-Cüneyt Dumlupınar açıklamaları
-Genel ve detay görüntüler

- - Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar:- “Rakiplerimizin ve kendi analizlerimizi yapıyoruz”- “Galibiyetle 5 Ocak Stadyumu’na veda etmek istiyoruz” ADANA

- TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, “Şampiyonluğa oynayan bir takımız. Bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz ama belirleyici biz olmalıyız. Rakiplerimizin ve kendi analizlerimizi yapıyoruz” dedi.
Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında cumartesi günü evinde Ankaraspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, antrenmanda açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili konuşan Dumlupınar, “Devre arası transfer yapmak çok kolay değil. Murat Sancak başkanımız elinden gelenin fazlasını yaptı. Transfer yaptığımız oyuncular hep oynayan oyuncular. Çok zengin bir kadromuz var. Bizim artık bahanemiz yok. Bütün maçları kazanmak için çıkıyoruz. Hak eden oyuncular formayı giyecek. Eksiklerimiz var. Mehmet Akyüz ve Aissati sakatlıkları var. Traore de sarı kart cezalısı. Aramızda olamayacak” diye konuştu.
“Bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz” Maçlarda Adana Demirspor’un belirleyici olması gerektiğinin altını çizen Dumlupınar, “Şampiyonluğa oynayan bir takımız. Bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz ama belirleyici biz olmalıyız. Rakiplerimizin ve kendi analizlerimizi yapıyoruz. Onun için sahaya en uygun kadroyu çıkartacağız” ifadelerini kullandı. “Herkes için duygusal olacak” 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda son maçı yapacaklarını da söyleyen Dumlupınar, “Çok anısı, mazisi olan bir stat. Tabi ki herkes için duygusal olacaktır. Galibiyetle 5 Ocak Stadyumu’na veda etmek istiyoruz” dedi.
Adana Demirspor antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Ardından gruplara ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla idmana devam etti. Antrenman dar alanda pas çalışması ve Ankaraspor maçının taktik çalışmasıyla son buldu.
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