Cirit atma şampiyonu Ümmet Değirmenci, pandemi sürecini güçlenerek geçiriyor

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- TRABZON



- Türkiye ve Balkan Cirit Atma Şampiyonu milli sporcu Ümmet Değirmenci, pandemi sürecini güçlenerek geçiriyor. Kısa vadede Avrupa Şampiyonluğu'nu hedefleyen milli sporcu, uzun vadede ise Paris'te 2024 yılında yapılacak olimpiyatlara hazırlanıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını spor dünyasını derinden etkiledi. Bireysel ve takım halinde çalışan sporcuların gündelik pratiklerini köklü bir biçimde etkileyen salgın, sporun tüm alanlarına etkisi altına aldı. Yaşanan süreç sporcularda güç kaybına neden olsa da özel ve bireysel olarak yapılan antrenmanlarla süreci milli sporcu Ümmet Değirmenci gibi fırsata çevirenler de oldu. Çalışmalarını Trabzon'da sürdüren Türkiye ve Balkan Cirit Atma Şampiyonu milli sporcu Ümmet Değirmenci, pandemi sürecini güçlenerek geçirdiğini belirterek, "Pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlamalar sebebiyle antrenmanlarımızı yapamadık ama alınan izinler nedeniyle belirli zamanlarda anrenmanlara geri dönüş yaptık. Antrenman yapamadığımız dönemlerde özel yerlerde antrenman yapmaya çalıştım. Bunların sayesinde çok büyük bir düşüş yaşamadım ama etkilendim. Sahada kullanamayacağımız bazı tesisler vardı ama bunları bizim için açtılar. Bu süreçte performansımız bir kademe düşmüştü ama tesislerin açılması sayesinde performansımızı üst seviyeye çıkardık. Bu sene yapılacak olan yarışlarda elimizden geleni yapmaya çalışacağım" dedi.

Ümmet Değirmenci, 2024 yılında Paris'te yapılacak olan olimpiyatlarda madalya hedefinin olduğunu kaydederek, "Ben kısa vadede İslami Dayanışma Oyunları'na ve Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Uzun süreli olarak ise 2024 yılında Paris'te yapılacak olan olimpiyatlara kendimi hazırlıyorum" diye konuştu.

Pandemi dolayısıyla sporu bırakmayı hiç düşünmediğini belirten Değirmenci, "Sezon ortasındasınız ve bir sakatlık yaşadınız. Bu belki sizi 2-3 ay geriye getirecektir. Bu süreci de böyle düşünmek gerekiyor. Sakatlıktan dolayı spor nasıl bırakmıyorsanız pandemi nedeniyle de sporu bırakmamanız gerekiyor. Bu sizin için bir engel değildir belki bir fırsattır" ifadelerini kullandı.



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