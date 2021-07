Ceyhun Gülselam: “Süper Lig’den birçok teklif aldım ama Altay’ı seçerek doğru bir karar verdim” - Altaylı futbolcu Ceyhun Gülselam: - “Mustafa hocanın burada olması buraya gelmem için büyük etken oldu” - “İyi sonuçlar alıp ligde k...

-- Ceyhun'un Gülselam'ın açıklamaları



- Ceyhun Gülselam: “Süper Lig’den birçok teklif aldım ama Altay’ı seçerek doğru bir karar verdim”- Altaylı futbolcu Ceyhun Gülselam:- “Mustafa hocanın burada olması buraya gelmem için büyük etken oldu”- “İyi sonuçlar alıp ligde kalmak istiyoruz”- “Sahada elimden geleni yapacağım” ERZURUM



- Altay’ın yeni transferi Ceyhun Gülselam, Süper Lig’den birçok transfer teklifi aldığını fakat Altay’ı büyük bir kulüp olmasının yanı sıra Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin de takımın başında bulunduğu için tercih ettiğini söyledi.



Süper Lig’in yeni takımlarından Altay, 2021-2022 sezonu öncesi Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisinin yeni transferi 33 yaşındaki deneyimli oyuncusu Ceyhun Gülselam, yeni sezon hazırlıklarını ve hedeflerini İhlas Haber Ajansı’na anlattı. “Çalışmalarımız iyi gidiyor” Öncelikle kamp çalışmaları hakkında bilgiler veren Gülselam, “Altay’a transferim olduktan sonra ilk etapta İzmir’e geldim. İlk etap çalışmalarımıza orada başladık. İzmir biraz sıcaktı ama ilk etap kampımız iyi geçti. Şimdi Erzurum’dayız. Burada şartlar çalışmak için çok güzel. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Yüksek rakımdan dolayı burada alışma sürecimiz oluyor. Nefes almakta biraz zorlanıyorsunuz burada, bu yüzden idmanlar ağır geçiyor. Ama çabuk atlatıyoruz. Şu an her şey burada iyi gidiyor diyebilirim” dedi.

“Mustafa hocanın burada olması buraya gelmem için büyük etken oldu” Bir çok teklif almasına rağmen Altay’ı neden tercih ettiğini de açıklayan Ceyhun, “Birçok teklif aldım Süper Lig’den ama Altay’ın büyük camia olması ve Mustafa hocanın burada olması buraya gelmem için büyük etken oldu. Doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Burada olduğum için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“İyi sonuçlar alıp ligde kalmak istiyoruz” Hedeflerinin iyi sonuçlar alıp ligi iyi bir yerde bitirmek olduğunu kaydeden Ceyhun Gülselam, “Öncelikle her şeyi adım adım düşünüp yapmak gerekiyor. Kampı ve hazırlık maçlarını iyi atlatıp önümüze bakmak istiyoruz. Yeni kurulan bir ekibiz baktığınız zaman her gün aramıza yeni arkadaşlar katılıyor, ben de dahil. Birbirimizi tanıyıp adapte olmamız lazım. Süper Lig gerçekten zor bir lig, önce takım halinde adapte olup sonra iyi sonuçlar alıp ligde kalmak istiyoruz” cümlelerine yer verdi. “Sahada elimden geleni yapacağım” Sahada elinden geleni yapıp Altay’ın hedefleri için mücadele edeceğini aktaran tecrübeli futbolcu, “Ben hep takımımı ön planda tutarım, kendi hedeflerim hep ikinci planda olur. Bu sene de öyle olacak. Elimden geleni kulübüm adına yapacağım. İlk önce kulübün hedeflerini ön planda tutup sahada elimden geleni yapacağım. Ben kendi kulübüme odaklanmış durumdayım ama ligde isimli futbolcularla oynamak her futbolcu için güzel. Rakip olsun takım arkadaşı olsun hiç fark etmiyor” açıklamalarında bulundu.