Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Cengiz Seçsev: “İki ayrı yarıda futbol uçurumunu görmek üzüyor”

Cengiz Seçsev: “İki ayrı yarıda futbol uçurumunu görmek üzüyor”

Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev'in açıklamaları

- İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, Tuzlaspor mağlubiyeti sonrası, “İlk yarı ve ikinci yarı bu kadar uçurumlu futbolu görmek bizi üzüyor” dedi.
TFF 1. Lig’in 30. haftasında Eskişehirspor, İstanbul deplasmanında Tuzlaspor’a 5-2 mağlup oldu. Mücadele sonrası basın toplantısında konuşan Eskişehir Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, “Öncelikle herkesin Ramazan ayını kutlarım. İlk yarı ve ikinci yarı arasında bu kadar uçurumlu futbolu görmek bizi üzüyor. İlk yarı 4-1, 5-1 yapacağımız maçta atamadığımız pozisyonlar sonunda rakibin attıklarıyla sıkıntılar yaşadık. Gençlerle oynamanın sıkıntısı bu. Sonuç odaklı baktığınızda iyi gitmiyoruz ama oyun için özellikle ilk yarı istediklerimizi yaptık. Sonuçta mağlup olduk, yapacak bir şey yok” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement