Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Çalımbay: “Villarreal maçının rövanşını dört gözle bekliyoruz”

Çalımbay: “Villarreal maçının rövanşını dört gözle bekliyoruz”

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

- - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:- “Kıran kırana bir maç olacak”- “Şu an tek sıkıntımız sakatlar” SİVAS

İnternet Sitesi Bulduk Rektör 


- DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Villarreal maçında oyun olarak çok iyi mücadele ettik. Maç 3-3'ken yediğimiz goller de şansızlıktı. Bunun rövanşı var. Dört gözle rövanşını bekliyoruz. Takımımla gurur duyuyorum" dedi.
Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, resmi internet sitesine açıklamada bulundu. İlk olarak UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında deplasmanda oynadıkları Villarreal maçını değerlendiren Çalımbay, oyun olarak çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Villarreal karşısında hiçbir zaman oyundan kopmadıklarını, mücadele ettiklerini ve pozisyonlar bulduklarını kaydeden Çalımbay, "Tek sıkıntımız defansif açıdan oldu. Yemememiz gereken goller yedik. Maç 3-3'ken yediğimiz goller de şanssızlıktı. Bunun rövanşı var. Dört gözle rövanşını bekliyoruz. Kıran kırana bir maç olacak. Kimsenin beklemediği şekilde mücadele ettik, goller attık. Takımımla gurur duyuyorum" diye konuştu.
“Sık sık maç oynayacağız” Yarın sahalarında oynayacakları Çaykur Rizespor maçının çok önemli olduğunu kaydeden Çalımbay, "Bu maçı mutlaka kazanmamız lazım. Hem Avrupa maçlarına daha moralli çıkmak için hem de ligde iyi bir duruma gelmek için. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Şu an tek sıkıntımız sakatlıklar. Onun dışında başka bir sıkıntımız yok. Sık sık maç oynayacağız. Bunları yaşayacağız. Kadromuzu alternatifli yaptık. Diğer arkadaşlarımız da bu şanslarını çok iyi kullanacak. Bu gruptan çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ligde de iyi iyi olmaya çalışacağız" diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı