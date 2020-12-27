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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Çağdaş Atan: 'Üzgünüz, kafamızı kaldırıp tekrar önümüze bakmamız lazım'

Çağdaş Atan: 'Üzgünüz, kafamızı kaldırıp tekrar önümüze bakmamız lazım'

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın açıklamaları

- Çağdaş Atan: "Üzgünüz, kafamızı kaldırıp tekrar önümüze bakmamız lazım" GAZİANTEP

Basın Toplantısı Toplantı Forma Rektör 


- Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 3-1 mağlup oldukları Gaziantep FK maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Üzgünüz, kafamızı kaldırıp tekrar önümüze bakmamız lazım" dedi.
Alanyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olarak son altı haftada dördüncü yenilgisiini aldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, takımın son haftalardaki performansından memnun olmadığını vurguladı. "Üzgünüz ama kafamızı kaldırıp tekrar önümüze bakmamız lazım" "Çok üzgünüz ama kafamızı kaldırıp tekrar önümüze bakmamız lazım" diye Çağdaş Atan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Maçın başında kurguladığımız şeyleri sahaya yansıtamadık. Oyun kurgusunda bir hata yaptık. Kurgulamadığımız hiç bir oyunu sahaya yansıtamadık. Daha önce de maç kaybettik ama ilk defa bugün hem oyunu hem de maçı kaybettik. Biz hala ligin zirvesindeyiz ve orada kalmak istiyoruz. Zirvede olduğumuz için rakiplerimiz bize daha fazla önlem alıyor. Bizim de bunu çözmemiz gerekiyor. İyi gitmiyoruz. Çözmemiz gereken problemlerimiz var. Oyuncularımın da biraz dönüp kendisine bakması lazım. Çünkü haftaya önemli bir maçımız var. Salı günüden itibaren bu maçı analiz edip Başakşehir maçına hazırlanmamız lazım. Bizim bu maçlara en iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Takımın bir düşüş içinde olduğu ortada. Sorumluluk tamamen benim."
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