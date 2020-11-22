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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
“Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan: “Son dakika penaltısıyla kazandığımız için mutluyuz”

“Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan: “Son dakika penaltısıyla kazandığımız için mutluyuz”

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan'ın açıklamaları

- BURSA

Basın Toplantısı Toplantı Irak 


- Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, Adanaspor maçının ardından, “İlk yarıda net pozisyonlar vardı, maçı koparabilirdik. Son dakika penaltı golüyle kazandığımız için de mutluyuz” dedi.
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Adanaspor'u evinde 1-0 yenen Bursaspor'da teknik sorumlu Fazlı Tan, müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını ifade etti.
Oyuncularının iyi mücadele ettiğini altını çizen Tan, "Kazandığımız için mutluyuz. Maça iyi başlayan taraf bizdik. İlk yarıda net pozisyonlar vardı, maçı koparabilirdik. İkinci yarıya da iyi başlayan taraftık. 60'ncı dakikadan sonra biraz düştük ve rakip oyunu dengeledi. Son dakikalarda da olsa bir penaltı golüyle kazandık. Yoğun bir maç trafiğine gireceğiz. Bu maç moral oldu” diye konuştu.

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