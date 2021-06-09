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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BURSA - TSK Spor Gücü'nden 89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda başarı

BURSA - TSK Spor Gücü'nden 89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda başarı

- Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı videoTSK Spor Gücü'nden 89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda başarı - Şampiyonada, 4x400 Takımı birinci ve 23 yaş altı disk atma müsabakasında Piyade Astsubay Emre Furkan Taşkın Türkiye ikincisi olduANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü 4x400 Takımı, 89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu.Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bursa'da icra edilen 'Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda '4x400' Takımımız birinci oldu. 23 yaş altı disk atma müsabakasında da personelimiz Piyade Astsubay Emre Furkan Taşkın Türkiye ikincisi oldu. TSK Spor Gücü'nü ve sporcu personelimizi kutluyoruz."

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