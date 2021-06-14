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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BURSA - 'Red Bull Half Court 3x3' sokak basketbolu turnuvasında ilk durak Bursa oldu

BURSA - 'Red Bull Half Court 3x3' sokak basketbolu turnuvasında ilk durak Bursa oldu

BURSA - "Red Bull Half Court 3x3" sokak basketbolu turnuvasında ilk durak Bursa oldu - Basketbol turnuvasından detaylar - Sporcu röportajı"Red Bull Half Court 3x3" sokak basketbolu turnuvasında ilk durak Bursa olduBURSA (AA) - Sokak kültürüyle basketbolu birleştirmek amacıyla düzenlenen "Red Bull Half Court 3x3" basketbol turnuvasının Türkiye ilk eleme turu Bursa 'da gerçekleştirildi.
Hüdavendigar Kent Parkı'nda düzenlenen ve üçer kişilik takımların katıldığı eleme turunda basketbolcular kıyasıya yarıştı.Eleme turlarının ardından rakiplerini mağlup eden İhsaniye Center, Karadelik, Avengers ve Sportive Alsancak takımları Türkiye finaline yükseldi.Turnuvanın diğer eleme turları 19 Haziran’da Ankara, 3 Temmuz’da İstanbul ve 9 Temmuz’da İzmir’de yapılacak. 4 eleme sonunda Türkiye şampiyonu olacak takım ise İzmir’de oynanacak final karşılaşmaları ile belli olacak.Rakiplerini geçip Türkiye şampiyonu olmayı başaran takım, eylül ayında Rusya’da yapılacak dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etme fırsatı bulacak. - Final sahasının tasarımı için yarışmaOrganizasyonun finalinde karşılaşmalarının oynanacak sahanın tasarımı için yarışma yapılacak.Basketbolseverler, 27 Haziran'a kadar RedBull.com/sahasenin adresi üzerinden yaptıkları zemin tasarımlarıyla başvuruda bulunabilecek.En iyi seçilecek tasarım hem Türkiye finalinin oynanacağı sahayı süsleyecek hem de tasarımcısına hediyeler kazandıracak.

Yarış Basketbol Şampiyon Şili Basketbol Turnuvası 

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