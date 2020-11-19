BURSA - Minderin 'altın adamı' Reşit Karabacak, Bursa'da son yolcuğuna uğurlandı
BURSA - Minderin "altın adamı" Reşit Karabacak, Bursa 'da son yolcuğuna uğurlandı - Cenaze namazının kılınması - Hamza Yerlikaya ile röportajBURSA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden güreş camiasının önemli isimlerinden Reşit Karabacak, Bursa 'da son yolcuğuna uğurlandı.
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