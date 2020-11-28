Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
BURSA - Karacabey Belediyespor, Fenerbahçe eşleşmesinin heyecanını yaşıyor

BURSA - Karacabey Belediyespor, Fenerbahçe eşleşmesinin heyecanını yaşıyor

- Kulüp Başkanı İsmail Ülker'in konuşmasıKaracabey Belediyespor, Fenerbahçe eşleşmesinin heyecanını yaşıyor - Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile eşleşen Karacabey Belediyespor, dört gözle oynanacak maçı bekliyor - Kulüp Başkanı İsmail Ülker: - "Eşleşmeden dolayı ayrı bir heyecanımız var. Maçın sonucu ne olursa olsun kazanan Karacabey olacak. Hazırlık maçı bile yapmayı düşünemediğimiz bir takımla resmi maça çıkacağız"BURSA (AA) - SERGEN SEZGİN/AYHAN FİDAN - Misli com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor'u, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda eşleştiği Fenerbahçe maçının heyecanı sardı.Kupanın 4. eleme turunda Atakaş Hatayspor'u normal süresi 2 - 2 biten karşılaşmada penaltı atışlarının ardından 5 - 4 mağlup eden Karacabey Belediyespor, 5. tura yükseldi. Bursa temsilcisi, dün gerçekleştirilen kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.Tek maçın ardından üstünlük kuracak ekibin tur atlayacağı karşılaşma öncesinde, Karacabey Belediyespor cephesini bu önemli maçın heyecanı sardı.Kupada 15 - 16 - 17 Aralık tarihlerinden birinde oynanacak karşılaşma, sarı - lacivertli ekibinin ev sahipliğinde yapılacak. - "Eşleşmeden dolayı ayrı bir heyecanımız var"Kulüp Başkanı İsmail Ülker, AA muhabirine, eşlemeden dolayı sevinçli, gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.

Karacabey Belediyespor olarak geçen sene bir üst lige yükseldiklerini belirten Ülker, şöyle konuştu:"Çok büyük bir başarı elde ettik. En yakın rakibimize 19 puanla fark atarak 6 hafta öncesinden şampiyonluğumuzu ilan ettik. Fenerbahçe bizim hiç bir zaman rakibimiz olamaz. Bu maç bizim için tanıtım maçıdır. Karacabey'in sesini Türkiye'ye duyurma maçıdır. Kendimizi tanıtma açısından müthiş bir olay. Fenerbahçe'ye maçta başarılar diliyorum. İyi bir maç, iyi bir sonuç olsun. Eşleşmeden dolayı ayrı bir heyecanımız var. Maçın sonucu ne olursa olsun kazanan Karacabey olacak. Hazırlık maçı bile yapmayı düşünemediğimiz bir takımla resmi maça çıkacağız."

Muhabir Çekim Şampiyon Kura Çekimi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement