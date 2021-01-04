Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Boluspor Eskişehir deplasmanından 3 puanla ayrıldı

Boluspor Eskişehir deplasmanından 3 puanla ayrıldı

Boluspor Teknik Sorumlusu Reha Erginer

- - Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer:- “Devre arasında iyi hazırlanıp istenilen Boluspor’u sahada göreceğiz ESKİŞEHİR

Devre Arası Görece Allah Rektör Basın Mensupları 


- Eskişehirspor’u deplasmanda 2-0 ile geçen Boluspor’da karşılaşmayı değerlendiren Teknik Direktör Reha Erginer, “Zor bir periyodu bitirdik, buradan galibiyetle dönüp ilk yarıyı mutlu bitirdik” dedi.
Boluspor, TFF 1. Lig’in 17. haftasında Eskişehirspor’a konuk oldu. Deplasmandan galibiyetle ayrılan Boluspor, ligin devre arasına 3 puanla girdi. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, “Zor bir periyodu bitirdik. Bir hafta önce 13 puanımız vardı. Erteleme maçıyla 6 puan alarak istediğimize ulaştığımızı söyleyebilirim. İyi hazırlandık. Buradan galibiyetle dönüp ilk yarıyı mutlu bitirdik. İnşallah devre arasında iyi hazırlanıp istenilen Boluspor’u sahada göreceğiz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı