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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Birgül Erken ve Ufuk Koçak'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'na özel dalış - ANTALYA

Birgül Erken ve Ufuk Koçak'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'na özel dalış - ANTALYA

- Atatürk portresi ve Türk bayrağının açılmasından görüntüler (drone çekimi) - Su altında açılan Atatürk portresinden görüntülerBirgül Erken ve Ufuk Koçak'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'na özel dalışANTALYA (AA) - Dünya rekortmeni milli sporcu Birgül Erken ile dünya serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak, Antalya 'nın Kaş ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla 10 metrelik dalış gerçekleştirdi.Dünya rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Kaş Belediyesi İnceboğaz Tesisleri'nde gençler ve çocuklarla bir araya geldi.Birgül Erken, organizasyonda ilk olarak bir grup ile denizde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunarak Türk bayrağı ve 10 metrekarelik Atatürk posteri açtı. Milli sporcu, daha sonra dünya serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak ile 10 metre derinliğe dalış yaparak, 30 metrekarelik Atatürk posteri önünde 1 dakika saygı duruşunda bulundu.Programın sonunda konuşan Birgül Erken, Atatürk'ün hatırası önünde saygıyla eğildiklerini, suyun altında nefeslerini tutarak Atatürk'ü selamladıklarını söyledi.

Çocuklara ve gençlere etkinliğin önemini anlatan milli sporcu, "Ulu Önderimizi yasla değil, bilinçle ve saygıyla anmalıyız. Siz Türk gençlerine güvenen Atamızın yolundan hiçbir zaman ayrılmadan akılla, bilimle ve vicdanımızla yürümeye devam etmeliyiz." diye konuştu.

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