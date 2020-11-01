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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Bingöl Solhan Spor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor

Bingöl Solhan Spor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor

Solhanspor antreman detayları

-Genel detaylar
-Solhan Spor Antrenörü Mehmet Şahin'in açıklamaları

- BİNGÖL

- Efeler Ligi temsilcilerinden Bingöl Solhan Spor, yarın konuk edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Efeler Ligi temsilcilerinden Bingöl Solhan Spor, yarın saat 13.00’de ligin başarılı ekiplerinden Fenerbahçe'yi, Karşıyaka Spor Salonu'nda konuk edecek. Karşılaşmanın oynanacağı salonda Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Bingöl Solhan Spor, maçtan galip ayrılmak istiyor. Bu maçın son derece önemli olduğunu belirten Antrenör Mehmet Şahin, "Yarın Fenerbahçe ile son derece önemli bir maç oynayacağız, benim için de son derece değerli. Takımın başına geçtikten sonra ikinci değer verdiğim bir maç. Bingöl takımımızı iyi temsil etmek için buradayız. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Son 9 gündür sabah ve akşam çift antrenman şeklinde devam ediyoruz. Fenerbahçe ligi forse eden kulüp. Bireysel oyuncularla da çok değerli bir takım. Biz kendimizi bilerek bu maça hazırlanmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen en iyi şekilde Bingöl Solhan Spor takımını temsil edeceğiz. Sanıyorum ki son derece güzel ve zevkli bir maç olacaktır. Bizim özgüven kazanmamız için son derece değerli bir maç" şeklinde konuştu.

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