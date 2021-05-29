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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BİNGÖL - Milli atlet Yavuz Ağralı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na seçilmenin gururunu yaşıyor

BİNGÖL - Milli atlet Yavuz Ağralı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na seçilmenin gururunu yaşıyor

- Milli atlet Yavuz Ağralı'nın antrenmanından detaylar - Milli atlet Yavuz Ağralı ile röportajMilli atlet Yavuz Ağralı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na seçilmenin gururunu yaşıyor: - "Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim" - "Çizgiye kadar herkes olimpiyat madalyasını düşünür, ben de aynı şekilde olimpiyat madalyasını düşünüyorum"BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Türkiye'yi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek atletler arasında yer alan maratoncu Yavuz Ağralı, ülkesine en iyi dereceyi yaparak dönmeyi hedefliyor.Etiyopya'daki 130 günlük kampın ardından memleketi Bingöl 'e gelen 28 yaşındaki milli atlet Ağralı, Türkiye Atletizm Federasyonunun değerlendirmesi sonucu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek 4 kişilik maraton kadrosuna seçilmenin gururunu yaşıyor. - Ağralı: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim"Balkan şampiyonu maratoncu Yavuz Ağralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 23 Şubat'ta düzenlenen Sevilla Maratonu'nda olimpiyat barajını geçtiğini anımsattı.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını sürecinde evinde antrenmanlarını sürdürdüğünü anlatan Ağralı, daha sonra çalışmalarına Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun desteğiyle Etiyopya'da devam ettiğini belirtti.
Olimpiyat kadrosuna seçilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Ağralı, "Olimpiyata gitmeyi garantiledim. Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Kadromuzda erkeklerde 3, kadınlarda 1 kişi bulunuyor. İlk haberi görünce mutlu oldum, sevindim.Olimpiyatlar en büyük spor organizasyonlarından biri. Orada ülkemizi, Bingöl 'ümüzü temsil etmek benim için gurur verici." diye konuştu.
Bingöl 'den yaz olimpiyat oyunlarına katılan ilk sporcu olduğunu aktaran Ağralı, " Bingöl 'den 1992'de kış olimpiyat oyunlarına kayak alanında giden bir ağabeyimiz vardı. Bingöl tarihinin yaz oyunlarına giden ilk sporcusu benim. Bu da ayrı bir gurur. Çizgiye kadar herkes olimpiyat madalyasını düşünür, ben de aynı şekilde olimpiyat madalyasını düşünüyorum.Hedefim, yarışma içerisinde yaşadığımız gelişmelere göre ülkemize en iyi sıralamayı getirebilmek." ifadelerini kullandı.

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