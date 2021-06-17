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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bilecik'te Edebali Stadı'nın yıkımı tamamlandı

Bilecik'te Edebali Stadı'nın yıkımı tamamlandı

-Stat yıkım başlaması detay (önceden çekim)

Lyon Çekim Şili 

--Stat yıkılmış hali detay
--İl Müdürü rop detay
-Görüntü Bilecik İHA Klasörü içinde Bilecik Yıkım adlı video

- (Özel haber) - 5 bin 300 kişilik yeni stat 2 yıl içinde bitecek BİLECİK

- Bilecik'te, yenisinin yapılması için geçtiğimiz günlerde yıkımına başlanan Edebali Stadının yıkımı tamamlandı. Bilecik'te 2014 yılının son günlerde yoğun yağış sonrası çatısı çöken ve o günden bugüne tam kapasite kullanılamayan Edebali Stadı'nın yıkımı tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından stadın yeniden yapılması için 19 milyon liralık ödenek tahsis edildi. Ertuğrulgazi Mahallesinde yeniden inşa edilecek stadyumun 2023 yılında tamamlanması ve Bileciklilerin hizmetine sunulması bekleniyor. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yıkımına başlanılan Edebali Stadının 550 gün içinde Bilecik halkının hizmetine sunulacağını belirterek, "5 bin 300 kişilik yeni stadımız 2 yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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