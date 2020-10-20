Beşiktaş hazırlıklara kaldığı yerden devam etti



- Süper Lig’in 6. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Süper Lig’in 5. haftasını bay geçen ve 6. haftada Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından kaldığı yerden devam etti. Sakatlığı bulunan ve 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Kevin N'Koudou takımdan ayrı çalışırken, korona virüs testi pozitif çıkan Bernard Mensah idmanda yer almadı. Tedavilerine başlanan Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in yer almadığı idmanda Adem Ljajic de salonda çalıştı. Boşnak futbolcu yarın itibariyle takımla antrenmanlarını sürdürecek. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.



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