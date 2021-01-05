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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Antrenmandan detaylar

- İSTANBUL

Cenaze Rektör Trol 


- Beşiktaş, Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi. Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı.
Pas, 5’e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı. Vefat eden annesi için ülkesinde düzenlenen cenaze töreninden dönen Vincent Aboubakar, çalışmada yer aldı. Beşiktaş, Süper Lig’in 17. haftasında yarın (6 Ocak) saat 19.00’da Vodafone Park’ta Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
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