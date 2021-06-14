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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BAKÜ - Galler, Türkiye maçı hazırlıklarını sürdürdü

BAKÜ - Galler, Türkiye maçı hazırlıklarını sürdürdü

- Antrenmandan görüntülerGaller, Türkiye maçı hazırlıklarını sürdürdüBAKÜ (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Türkiye ile karşılaşacak Galler, hazırlıklarını sürdürdü.Tofiq Behramov Stadı'nda teknik direktör Rob Page yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Galler'de tüm oyuncular antrenmanda yer aldı.Isınmayla başlayan idman, istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.Galler, yarın gerçekleştireceği idmanla Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Teknik Direktör Rektör 

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