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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BAKÜ - Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ya 'en iyi sporcu' ödülü

BAKÜ - Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ya 'en iyi sporcu' ödülü

BAKÜ - Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ya "en iyi sporcu" ödülü - Ayşe Begüm Onbaşı'nın konuşmasıDünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ya "en iyi sporcu" ödülüANKARA (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü 'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, organizasyonun en iyi sporcusu seçildi.Büyükler kategorisinde ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan Red Bull sporcusu, şampiyonada imza attığı tarihi başarının ardından bir ödüle daha layık görüldü.
Milli cimnastikçi, organizasyonun en iyi sporcusu seçilerek Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından da onurlandırılmış oldu.

Altın Madalya Dera Şampiyon Başkent Gori 

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