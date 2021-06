--Fotoğraf çekimi



- Bakan Kasapoğlu: “Yüzücülerimizin atacağı kulaçlar sağlık çalışanlarımız için olacak" ANKARA



- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 Rusya-Türkiye Uluslararası Karadeniz 320 kilometre Açık Deniz Yüzme Maratonu’nun sağlık çalışanları için düzenleneceğini belirterek, “Bugün sağlık çalışanlarımıza olan minnetimizi, şükranlarımızı ifade etmek için büyük bir adım atıyoruz. Yüzücülerimizin Karadeniz’de, Giresun Sochi arasında atacakları kulaçlar onlar için olacak” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın merkez binasında ‘2021 Rusya - Türkiye Uluslararası Karadeniz 320 kilometre Açık Deniz Yüzme Maratonu’ ekibiyle bir araya geldi. Programa, Bakan Kasapoğlu’nun yanı sıra Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, milletvekilleri, sporcular ve diğer ilgililer katıldı.

Programda konuşan Bakan Kasapoğlu, amaçlarının ülkedeki spor çıtasını en yukarıya çekmek olduğunu belirterek, “Bugün anlamlı bir etkinliğin tanıtımı vesilesiyle bir aradayız. Sporun her yönüyle muhteşem bir olgu olduğunu ve hem sosyal açıdan hem ruhsal açıdan hem de fiziksel açıdan bir sağlık unsuru olduğunu hepimiz biliyoruz. Amacımız ülkemizin spor alanındaki çıtasını hep yukarılara taşımak. Bu doğrultuda da tüm paydaşlarımızla, spor camiasıyla, spora gönül verenlerle çalışmaya, birlikte hareket edip sinerji ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki; sporun birleştirici gücüyle, dönüştürücü gücüyle tüm dünyaya Türkiye’nin her alandaki güçlü mesajını da vermeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu. “Sağlık çalışanlarımıza olan minnetimizi, şükranlarımızı ifade etmek için büyük bir adım atıyoruz” Maratonda atılacak her bir kulacın sağlık çalışanları için atılacağını söyleyen Kasapoğlu, “Sağlık çalışanlarımız bu süreçte çok ciddi bir özveri ve fedakarlık gösterdiler. Bir kısmını kaybettik. Onlara ben rahmet diliyorum. Sevdiklerine, milletimize sabır diliyorum. Bir kısmı tedavi görüyor. Onlara şifa diliyorum. Sağlık çalışanlarımızın kendilerinden, sevdiklerinden, eşlerinden, çocuklarından, annelerinden, babalarından yapmış oldukları fedakarlık hiçbir şekilde ifade edemeyeceğimiz bir fedakarlık. Onlar tüm insanlık için birer kahraman. Bugün sağlık çalışanlarımıza olan minnetimizi, şükranlarımızı ifade etmek için büyük bir adım atıyoruz. Yüzücülerimizin Karadeniz’de, Giresun Sochi arasında atacakları kulaçlar onlar için olacak. İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü’nün düzenleyeceği ve birlikte gerçekleştireceğimiz dünyanın en büyük açık deniz maratonunda kulaçlar sağlık çalışanlarımız için atılacak. 320 kilometrelik rekor bir mesafe yüzülecek. 100 ile 120 saat arası kesintisiz bir maraton olacak. İki ülkeden dünya şampiyonları, farklı meslek grupları katılacak. Aynı zamanda Türkiye - Rusya dostluğunu sembol eden önemli bir maratonu da sporcularımız yüzecekler” ifadelerini kullandı. Şenlikoğlu: “Gerçekten çok özel güzel düşünülmüş bir düşünce” Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Gerçekten çok özel güzel düşünülmüş bir düşünce. Bu anlamda aslında bir çok şey söylendi ama bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Karadeniz’in tek yaşanabilir adasına sahip olan Giresun’un bu anlamda tarihi, turistik, turizm için gerekli olan bütün unsurlara sahip olduğuna da bir anlamda dikkat çekebilecek güzel bir aktivite olacak inşallah. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Açıklamalarının ardından program, maraton ekibinin Bakan Kasapoğlu ile günün anısına fotoğraf çektirmesiyle tamamlandı.