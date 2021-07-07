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Bakan Kasapoğlu: ''Spora ve sporcuya tüm imkanlarımızı hiçbir engel tanımaksızın seferber etmeye devam edeceğiz''
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu: ''Spora ve sporcuya tüm imkanlarımızı hiçbir engel tanımaksızın seferber etmeye devam edeceğiz''

Bakan Kasapoğlu: ''Spora ve sporcuya tüm imkanlarımızı hiçbir engel tanımaksızın seferber etmeye devam edeceğiz''

- “7. Sporun Devleri Buluşuyor” programı'' - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona gelişi - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun kürsüye gelişi - Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasıANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara ’da “7. Sporun Devleri Buluşuyor” programına katıldı.
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