Bakan Kasapoğlu: ''Spora ve sporcuya tüm imkanlarımızı hiçbir engel tanımaksızın seferber etmeye devam edeceğiz''
- “7. Sporun Devleri Buluşuyor” programı'' - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona gelişi - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun kürsüye gelişi - Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasıANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara ’da “7. Sporun Devleri Buluşuyor” programına katıldı. (1)
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