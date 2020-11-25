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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Azerbaycanlı şehidin mezarına Galatasaray bayrağı asıldı

Azerbaycanlı şehidin mezarına Galatasaray bayrağı asıldı

- Şehidin yaşadığı köyden genel görüntüler - Şehidin fotoğrafından detaylar - Şehidin mezarından detaylar - Galatasaray bayrağı detaylarıBAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda şehit düşen Yüzbaşı Ferit Dursunov'un mezarına taraftarı olduğu Galatasaray takımının bayrağı asıldı.Galatasaray taraftarı Yüzbaşı Dursunov, 28 Eylül'de Daşkesen istikametindeki çatışmalarda şehit düştü.Arkadaşları, Dursunovun daha önce ettiği, "Şehit olursam mezarıma Azerbaycan bayrağının yanında Galatasaray bayrağı da asın" şeklindeki vasiyetini yerine getirdi.Şehit yüzbaşının Gah ilinin Gorahan köyündeki mezarında Azerbaycan bayrağının yanı sıra gönülden bağlı olduğu Galatasaray'ın da bayrağı dalgalanıyor.Yüzbaşı Dursunov'un babası Fazıl Dursunov AA muhabirine yaptığı açıklamada şehit oğlunun eşinin ve 2 çocuğunun da Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi.

Baba Dursunov, oğlunun ailesi ile birlikte Galatasaray'ın hiçbir maçını kaçırmadığını ve torunlarının tüm Galatasaraylı futbolcuların isimlerini bildiğini belirtti.

Şehit Çatışma Bild Muhabir 

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