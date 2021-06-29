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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Aydın Valisi Aksoy: “Bu spor yatırımlarının suç ve suçlularla mücadelede bize çok önemli katkılar sağlayacağını biliyorum”

Aydın Valisi Aksoy: “Bu spor yatırımlarının suç ve suçlularla mücadelede bize çok önemli katkılar sağlayacağını biliyorum”

Aksoy’un açıklamaları

- ANKARA

İmza Töreni Futbol Sahası Lyon Toplantı Futbol 


- Aydın iline yapılacak olan “Gençlik ve Spor Yatırımları” töreninde konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Bu spor yatırımlarının suç ve suçlularla mücadelede de bize çok önemli katkılar sağlayacağını biliyorum” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın genel merkezinde gerçekleştirilen ve Aydın iline yapılacak olan spor yatırımlarını kapsayan “Gençlik ve Spor Yatırımları” protokolünün imza töreninde konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Aydın, 1 milyon 119 bin nüfusu ile büyük şehirler içerisinde 20’inci sırada yer alan bir il. Fakat çok sayıda ve farklı alanlarda ilk sıralarda özellikleri olan bir kent. Böylesine özellikleri olan kentte spor yatırımları konusunda belirli ihtiyaçlarımız vardı. İhtiyaçlarımız il müdürlüğü tarafından ve bizler üzerinden sizlere aktarıldı. İli ziyarete geldiniz ve bu alanda toplantı gerçekleştirdik. Yapılan toplantı sonrasında bugün protokolünü imzalayacağımız yatırımların gerçekleştirilmesine karar verdiniz” ifadelerini kullandı. “Gençlik ve spor alanında, Aydın tarihinde verilmiş olan en büyük yatırım kararıdır” Yapılacak yatırımın şehir tarihinde yapılacak olan en büyük yatırım olduğunu belirten Vali Aksoy, “Yüzme havuzundan, futbol sahasına, spor salonuna farklı farklı alanlarda çok sayıda yatırımı Aydın’a kazandıracağız. Gençlik ve spor alanında, Aydın tarihinde verilmiş olan en büyük yatırım kararıdır. Yapılacak olan tesisler sadece bir spor yatırımı değildir. Yatırımların suç ve suçlularla mücadelede de bize çok önemli katkılar sağlayacağını biliyorum. Bu bakımdan da yapılacak olan bu yatırımların önümüzdeki süreçte olumsuz birtakım davranışlar içerisinde sürüklenecek olan gençliğin de bu alanlardan kurtulmasına fırsat verecektir” diye konuştu.

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