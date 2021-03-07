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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Atılay Canel: “Pozisyonları değerlendiremedik, mağlup olduk”

Atılay Canel: “Pozisyonları değerlendiremedik, mağlup olduk”

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel'in açıklamaları

- - Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel:- “Hedefimiz aynı şekilde devam ediyor” İSTANBUL

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- Ankaragücü’ne sahasında 1-0 mağlup olan Karagümrük’te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından yaptığı açıklamada yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedikleri için kaybettiklerini ancak Avrupa hedeflerinin sürdüğünü ifade etti.
Süper Lig’in 29. haftasında Ankaragücü’nü konuk eden ve 1-0 mağlup olan Karagümrük’te Teknik Sorumlu Atılay Canel, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Canel, “Hak etmediğimiz bir yenilgi aldık. Oyunun ilk yarısında 3 tane net pozisyon vardı. Atamayınca olmadı. İkinci yarı başlarken yine yüzde 100 bir pozisyonumuz vardı. Pozisyona girmeden gol attılar. Buna rağmen kaçırdığımız 2 tane yüzde 100’lük pozisyonumuz oldu. Yere yatanlar maalesef yerden kalkmadı. Hedefimiz doğrultusunda yara aldık” dedi.
Takımın hedefini de söyleyen Atılay Canel, “Hedefimizi sezon başından bu yana söylüyoruz. Seneye Avrupa’da olmak istediğimizi sezon başından bu yana söyledik ve hedefimizden şaşmadık. 13 maçtan toplayabildiğimiz kadar iyi puanlar toplayıp hedefe varmak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
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