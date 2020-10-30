Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Atılay Canel: “Oyuncu arkadaşlarımız çok istekli ve arzulu oyun sergilediler”

Atılay Canel: “Oyuncu arkadaşlarımız çok istekli ve arzulu oyun sergilediler”

Atılay Canel'in açıklamaları

- İSTANBUL

Deprem Basın Toplantısı Toplantı Allah 


- Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, BB Erzurum maçının ardından, “Bu kadar farklı bir galibiyet beklemiyordum. Oyuncu arkadaşlarımız çok istekli ve arzulu oyun sergilediler” dedi.
Süper Lig’in 7. haftasında Fatih Karagümrük evinde BB Erzurumspor’u 5-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, İzmir’de olan depremde ölen vatandaşlar için Allah’tan rahmet dileyerek, “İnşallah memleketimiz bir daha böyle afetler görmez. Türk milletinin başı sağ olsun. Futbola gelince de biz maçtan öncede söyledik. Bu maçtan puan alırız dedik. Bu oyuncu grubuyla bugün galibiyetle döneriz dedik ve istediğimizi yaptık. Bu kadar farklı bir galibiyet beklemiyordum. Oyuncu arkadaşlarımız çok istekli ve arzulu oyun sergilediler. Oyun şekli çok daha farklı olabilirdi. 2. bölgeden 3. bölgeye geçişlerde güzel hareketlerle pozisyon buldular. Değerlendirseydik çok daha farklı olurdu. Bundan sonraki maçlarımızda aynı iştahla oynayıp bu şekilde gitmek istiyoruz. Bizim bir hedefimiz var ve bu hedef doğrultusunda buna sahip oyuncu grubuna sahibiz. İstediklerimizi aldık. Diğer maçlarda istediklerimizi alırsak bu şekilde devam edeceğiz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı