Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Atılay Canel: “Güzel bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum”

Atılay Canel: “Güzel bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum”

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel'in açıklamaları

- İZMİR

Basın Toplantısı Toplantı Allah Bulduk Rektör 


- Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel, güzel bir maç seyrettirdiklerini belirterek, bundan sonraki deplasman maçlarında 3 puan şanssızlığını kırmak istediklerini söyledi.

Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, maçı değerlendirdi. Atılay Canel, “Buraya gelirken iyi bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. Deplasman şanssızlığımızı kırıp puan almayı düşünüyorduk. İlk 10 dakikada yediğimiz golden sonra toparladık. Oyunun üstünlüğünü alıp güzel bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum. Sayılmayan bir golümüz vardı. O gol sayılmış olsaydı oyunun şekli çok daha farklı olurdu. İkinci yarıda baştan sonra kadar oyunun hakimiyeti bizdeydi. Rakibimizin de iki tane pozisyonu vardı. 1-1’i bulduktan sonra 2 ve 3. golü bulmak şansımız vardı. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda 3 puan şanssızlığımızı kırmak istiyoruz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement