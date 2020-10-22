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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Arşiv - Marius Sumudica, İsmail Kartal’a karşı kaybetmedi

Arşiv - Marius Sumudica, İsmail Kartal’a karşı kaybetmedi

Gaziantep FK’nın antrenmanından detaylar

Lyon Beraberlik Teknik Direktör Rektör 

-Marıus Sumudıca’dan detaylar
-Genel Detaylar

- Marius Sumudica, İsmail Kartal’a karşı kaybetmedi GAZİANTEP

- İsmail Kartal, 2019-2020 sezonunda Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica ile karşılaştığı 2 maçta da kaybetti. Geçen sezon Çaykur Rizespor’u çalıştıran İsmail Kartal, bu yıl İttifak Holding Konyaspor’un teknik direktörlüğünü yapıyor. Geçen yıl İsmail Kartal’ın yönetiminde olan Çaykur Rizespor’a karşı evinde oynadığı maçı 2-0, deplasmanda oynadığı maçı ise 2-1'lik skorlarla kazanan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, bu sezonki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Konyaspor ise deneyimli teknik adam İsmail Kartal yönetiminde bu sezon çıktığı 4 maçta da kaybetmedi. 1 galibiyet, 3 beraberlik alan Konyaspor ligin 11. sırasında yer alırken, 1 mağlubiyet, 4 beraberlik alan Gaziantep Futbol Kulübü 17. sırada bulunuyor. Cumartesi günü Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak olan 2 teknik adam maça galibiyet hedefliyle çıkacak.
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